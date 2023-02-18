Мудрик втратив місце в основі після 3 поспіль поєдинків, у яких починав з перших хвилин. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Саутгемптон на "Футбол 24", стартує о 17:00. Команді українця відступати далі нікуди. Челсі прагне взяти реванш за поразку на полі "святих", які зараз посідають останнє місце в АПЛ і є головними претендентами на виліт. Де дивитись матч Челсі – Саутгемптон онлайн? Гру транслює Setanta Sports лише на своїй платформі.

Мудрика так жорстко ще не знищували – фанати Челсі та легенди АПЛ лютують, ключова помилка українця

Карні Чуквуемека, Рубен Лофтус-Чік, Ріс Джеймс, Тьяго Сілва, Хакім Зієш та Марк Кукурелья не потрапили сьогодні навіть до заявки. Причина – зовсім не травми. Грем Поттер вирішив, що більшості згаданих виконавців усього лише потрібен відпочинок, мовляв останнім часом вони й так багато награли. Хоча той же іспанський захисник, з яким у Мудрика були певні розбіжності, за попередні 2 матчі сумарно не провів на полі й 90 хвилин.