В рамках суботньої програми 24-го туру АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 24-й тур

Ноттінгем Форест – Манчестер Сіті – 1:1

Голи: Вуд, 84 – Бернарду Сілва, 41

Брайтон – Фулхем – 0:1

Голи: Соломон, 88

Брентфорд – Крістал Пелас – 1:1

Гол: Янельт, 90+6 – Олісе, 69

Вулверхемптон – Борнмут – 0:1

Гол: Тавернієр, 49

Манчестер Сіті втратив лідерство в АПЛ! У виїзному поєдинку проти Ноттінгема "містяни" домінували, завдавши понад 20 ударів і награвши на 2,5 очікуваних голів. Тиск конвертувався у гол Бернарду Сілви наприкінці першого тайму – португалець метрів з 25-ти всандалив м'яч під поперечку. Втім, розвинути успіх підопічним Пепа Гвардіоли ніяк не вдавалося.

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За це й прилетіло покарання. "Лісоруби", маючи всього 3 удари в активі, на 84-й хвилині завдали четвертий – і зрівняли рахунок! Джонсон переграв трьох суперників у штрафному, скинув м'яч Гіббс-Вайту, а той прострілив на Вуда. 1:1! А більше голів вболівальники і не побачили! Таким чином, нічия нівелювала перемогу Сіті над Арсеналом. Команда опустилась на другу сходинку, відставши від лондонців на два очки.

Крістал Пелас втратив перемогу над Брентфордом. Олісе на 69-й хвилині вивів лондонців уперед, однак на 90+6-й хвилині Янельт врятував "джмелів". 1:1!.

Забарний в заявку не потрапив, але його Борнмут наблизився до порятунку прописки в АПЛ. Гол Тавернієра на старті другого тайму приніс перемогу над Вулверхемптоном, завдяки якій вдалося перервати 7-матчеву безвиграшну серію. Що найбільш важливо, команда покинула зону вильоту!

Екс-вінгер Шахтар покарав екс-тренера Шахтаря! Манор Соломон, який виступає за Фулхем, вийшов на 82-й хвилині матчу проти Брайтона, який очолює Роберто Де Дзербі. На той момент табло показувало "нулі", а "чайки" вели за ударами з рахунком 20:5.

Втім, вже на 88-й ізраїльтянин покарав "чайок" за шалене марнотратство – він отримав передачу на хід, увірвався на лівий край штрафного та пробив у дальній кут. 0:1! Цей гол приніс "коттеджерам" перемогу та підйом на шосту позицію.

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