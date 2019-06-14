Челсі розпочав роботу над поверненням Лемпарда

Лондонський Челсі активно намагається призначити Френка Лемпарда головним тренером команди.

Френк Лемпард став ще ближчим до повернення у рідний Челсі вже в статусі головного тренера. За інформацією The Telegraph, "сині" розпочали роботу над підписанням своєї легенди.

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Керівництво "синіх" не турбує той факт, що фахівець має мало досвіду, і вірять у його здібності як наставника команди такого рівня.

Дербі прагне отримати за Лемпарда 4 млн фунтів, і Челсі зможе задовольнити потреби "баранів" завдяки коштам за Мауріціо Саррі.

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