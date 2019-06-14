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Челси начал работу над возвращением Лэмпарда

20:27 9 Читати українською
Челси начал работу над возвращением Лэмпарда
Фрэнк Лэмпард / ФК Дерби Каунти

Лондонский Челси активно пытается назначить Фрэнка Лэмпарда главным тренером команды.

Фрэнк Лэмпард стал еще ближе к возвращению в родной Челси уже в статусе главного тренера. По информации The Telegraph, "синие" начали работу над подписанием своей легенды.

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Руководство "синих" не беспокоит тот факт, что специалист имеет мало опыта, и верят в его способности как наставника команды такого уровня.

Дерби стремится получить за Лэмпарда 4 млн фунтов, и Челси сможет удовлетворить потребности "баранов" благодаря средствам за Маурицио Сарри.

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