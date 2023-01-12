Керівництво "аристократів" вже розмірковує над тим, куди може переїхати команда.

Тодд Болі пообіцяв побудувати новий стадіон, коли купив Челсі. Керівництво лондонського клубу почало розглядати плани реалізації цього проєкту. Найімовірніше уболівальникам доведеться надовго попрощатися зі Стемфорд Брідж, повідомляє Mirror. Тимчасовий переїзд на Вемблі є найпривабливішим варіантом.

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Немає встановленого терміну, але на знесення та повну реконструкцію Стемфорд Брідж може знадобитися до 5 років, що стане найбільшою футбольною реконструкцією, яку коли-небудь бачили в Лондоні. Уболівальників Челсі вже попередили, що для лише розчищення місця знесення може знадобитись до 18 місяців.

Керівництво Челсі відмовляється коментувати будь-які плани реконструкції, але відомо, що 1,75 мільярда фунтів стерлінгів із загальної суми поглинання було відкладено для майбутніх інвестицій у клуб, включно з видатками на стадіон.