Бьолі залишив посаду спортивного директора Челсі – він вважався ним з моменту придбання клубу
Власник Челсі Тодд Бьолі вирішив відреагувати на критику вболівальників звільненням з посади спортивного директора клубу.
Бьолі тимчасово обіймав посаду спортивного директора Челсі з того часу, коли клуб покинули Марина Грановська та Петр Чех. Американський бізнесмен особисто проводив переговори щодо трансферів гравців.
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Як інформує The Telegraph, тепер трансферними питаннями займатимуться директори Крістофер Вівелл та Пол Уінстенлі. Їм допомагатимуть Джо Шілдс та Лоуренс Стюарт.
Повідомляється, що Бьолі з самого початку розглядав свою посаду тимчасового спортивного директора лише у короткостроковій перспективі – допоки займався пошуком відповідних фахівців.
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