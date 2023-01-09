Власник Челсі Тодд Бьолі вирішив відреагувати на критику вболівальників звільненням з посади спортивного директора клубу.

Бьолі тимчасово обіймав посаду спортивного директора Челсі з того часу, коли клуб покинули Марина Грановська та Петр Чех. Американський бізнесмен особисто проводив переговори щодо трансферів гравців.

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Як інформує The Telegraph, тепер трансферними питаннями займатимуться директори Крістофер Вівелл та Пол Уінстенлі. Їм допомагатимуть Джо Шілдс та Лоуренс Стюарт.

Повідомляється, що Бьолі з самого початку розглядав свою посаду тимчасового спортивного директора лише у короткостроковій перспективі – допоки займався пошуком відповідних фахівців.

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