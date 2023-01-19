Англійський вінгер ПСВ Ноні Мадуеке також перейде в Челсі за солідну суму, яка виглядає завищеною.

Челсі узгодив з ПСВ трансфер Мадуеке, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. 20-річний вінгер обійдеться лондонцям в 35 мільйонів євро. Мадуеке незабаром підпише з Челсі довгостроковий контракт за прикладом Мудрика та Бадіашиля.

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Ноні виховувався в академіях Тоттенхема та Крістал Пелас, але в дорослому футболі дебютував за ПСВ. У правого вінгера 20 голів у складі нідерландського клубу.

Мадуеке за останні два сезони багато пропустив через пошкодження. Протягом минулої кампанії у нього було 4 м'язові травми, а в поточній він не грав до жовтня через травму щиколотки.

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