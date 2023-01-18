Мудрик перейшов із Шахтаря в Челсі 15 січня, уклавши довгостроковий контракт. У середу, 18 числа, українець провів перше тренування в команді Грема Поттера.

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Прес-служба лондонського клубу опублікувала відеоролик з діями новачка. Михайло поспілкувався з новими партнерами і брав участь у командних вправах. Також українець продемонстрував свої технічні навички, а голкіпер Челсі сповна відчув на собі точність ударів Мудрика – Михайло не залишив йому жодних шансів.

Нагадаємо, Шахтар отримає за 22-річного Мудрика 70 мільйонів євро. Також трансферною угодою передбачені 30 млн бонусів. Дебютувати за Челсі українець може 21 січня, у матчі АПЛ проти Ліверпуля.

До слова, підопічні Грема Поттера посіда.ть лише 10 місце в АПЛ – 19 матчів, 28 очок.

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