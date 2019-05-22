Челсі продовжив контракт з 37-річним Кабальєро

Голкіпер Челсі Віллі Кабальєро залишиться гравцем "синіх" і у наступному сезоні.

Лондонський Челсі підписав новий контракт з резервним голкіпером Віллі Кабальєро, нова угода розрахована на рік, повідомляє офіційний сайт "пенсіонерів".

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Нагадаємо, Кабальєро перейшов у Челсі з Манчестер Сіті влітку 2017-го року на правах вільного агента. У поточному сезоні в активі 37-річного голкіпера 9 поєдинків за "синіх" в усіх турнірах, де Кабальєро пропустив 7 голів та 5 разів відстояв на нуль.

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