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Челси продлил контракт с 37-летним Кабальеро

22 мая 18:18 45 Читати українською
Челси продлил контракт с 37-летним Кабальеро
Вилли Кабальеро / Челси

Голкипер Челси Вилли Кабальеро останется игроком "синих" и в следующем сезоне.

Лондонский Челси подписал новый контракт с резервным голкипером Вилли Кабальеро, новое соглашение рассчитано на год, сообщает официальный сайт "пенсионеров".

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Напомним, Кабальеро перешел в Челси с Манчестер Сити летом 2017 года на правах свободного агента. В текущем сезоне в активе 37-летнего голкипера 9 поединков за "синих" во всех турнирах, где Кабальеро пропустил 7 голов и 5 раз отстоял на ноль.

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Англия Челси Челси Вилли Кабальеро Вилли Кабальеро
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