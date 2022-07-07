Лондонці заклали в нове екіпірування багато сенсів.

Челсі показав форму, в якій гратимуть команди в наступному сезоні. Футболка оформлена в традиційних синіх кольорах, а особливі елементи відсилають до легенди клубу Теда Дрейка, повідомляє офіційний сайт.

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Великий тренер очолив Челсі рівно 70 років тому. Дрейк вперше привів команду до чемпіонства, а також зробив багато реформ поза полем. Він змінив нікнейм з недоречних "пенсіонерів" на "синіх" і помістив на емблему нестримного лева.

Саме ці елементи дизайнери обіграли у новій формі: написи The Blues та візерунок лева на оригінальному комірі.