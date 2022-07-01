Ліверпульський клуб показав нове екіпірування після порятунку в минулому чемпіонаті.

Евертон у соцмережах представив нову форму. У сезоні-2022/23 центральним елементом буде символ клубу – вежа принца Руперта. Домашня футболка оздоблена візерунком у вигляді вежі.

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Для контрасту доданий білий комір, таким же кольором виконані спонсорські написи. Вперше традиційні шеврони на плечах зменшені з 4 до двох. Шорти та гетри звично будуть білими. Для Джордана Пікфорда підготували зелено-чорну форму голкіпера.

Евертон провалив минулий сезон і ледь врятувався від вильоту з АПЛ. Однак Віталій Миколенко непогано вписався в ліверпульську команду після зимового трансферу з Динамо.

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