Челси показал форму, в которой будут играть команды в следующем сезоне. Футболка оформлена в традиционных синих цветах, а особые элементы отсылают к легенде клуба Теде Дрейке, сообщает официальный сайт.

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Великий тренер возглавил Челси ровно 70 лет назад. Дрейк впервые привел команду к чемпионству, а также сделал много реформ вне поля. Он сменил никнейм с неуместных "пенсионеров" на "синих" и поместил на эмблему неудержимого льва.

Именно эти элементы дизайнеры обыграли в новой форме: надписи The Blues и узор льва на оригинальном воротнике.