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Челсі планує позбутися чотирьох гравців влітку – відомий "чорний список" Лемпарда

20:45 1339 Читать на русском
Челсі планує позбутися чотирьох гравців влітку – відомий "чорний список" Лемпарда
Френк Лемпард / Reuters

Керівництво Челсі готує масову чистку складу на літнє трансферне вікно.

Відразу чотири гравці лондонців перебувають у зоні ризику, інформує Mirror.

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Головний тренер Челсі Френк Лемпард не бачить у своїй команді Вілліана, Педро, Олів'є Жиру та Міши Батшуаї. Жоден з них не може похвалитися стабільним місцем у основі, а в екс-зірки Шахтаря ще й закінчується контракт. Лемпард сподівається, що керівництво клубу погодиться виділити достатній бюджет для підсилення складу влітку.

Нагадаємо, два останні вікна Челсі провів без жодного підписання, щоправда, влітку 2019-го "синім" завадив трансферний бан.

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