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Челси планирует избавиться от четырех игроков летом – известен "черный список" Лэмпарда

20:45 220 Читати українською
Челси планирует избавиться от четырех игроков летом – известен "черный список" Лэмпарда
Фрэнк Лэмпард / Reuters

Руководство Челси готовит массовую чистку состава на летнее трансферное окно.

Сразу четыре игрока лондонцев находятся в зоне риска, информирует Mirror.

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Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард не видит в своей команде Виллиана, Педро, Оливье Жиру и Миши Батшуаи. Ни один из них не может похвастаться стабильным местом в основе, а у экс-звезды Шахтера еще и заканчивается контракт. Лэмпард надеется, что руководство клуба согласится выделить достаточный бюджет для усиления состава летом.

Напомним, два последних окна Челси провел без единого подписания, правда, летом 2019-го "синим" помешал трансферный бан.

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