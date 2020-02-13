Челси планирует избавиться от четырех игроков летом – известен "черный список" Лэмпарда

Руководство Челси готовит массовую чистку состава на летнее трансферное окно.

Сразу четыре игрока лондонцев находятся в зоне риска, информирует Mirror.

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Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард не видит в своей команде Виллиана, Педро, Оливье Жиру и Миши Батшуаи. Ни один из них не может похвастаться стабильным местом в основе, а у экс-звезды Шахтера еще и заканчивается контракт. Лэмпард надеется, что руководство клуба согласится выделить достаточный бюджет для усиления состава летом.

Напомним, два последних окна Челси провел без единого подписания, правда, летом 2019-го "синим" помешал трансферный бан.

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