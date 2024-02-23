Челсі намагається розвантажити свій склад й вже обрав гравців, які покинуть команду.

Влітку керівництво лондонців має намір посилити команду нападником, центральним та лівим захисниками. Враховуючи, витрати Челсі останніми роками, їм необхідно спочатку скоротити склад.

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Як повідомляє The Evening Standard, "сині" розраховують продати Конора Галлагера, Іана Маатсена, який зараз грає за Боруссію на правах оренди, Армандо Брою, який виступає за Фулхем, та Трево Чалобу.

Нагадаємо, Челсі наразі перебуває на 10 місці з 35 очками. Від зони єврокубків команда відстає на 12 пунктів.

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