Челси пытается разгрузить свой состав и уже выбрал игроков, которые покинут команду.

Летом руководство лондонцев намерено усилить команду нападающим, центральным и левым защитниками. Учитывая расходы Челси в последние годы, им необходимо сначала сократить состав.

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Как сообщает The Evening Standard, "синие" рассчитывают продать Конора Галлахера, Иана Маатсена, который сейчас играет за Боруссию на правах аренды, Армандо Брою, который выступает за Фулхэм, и Трево Чалобу.

Напомним, Челси сейчас находится на 10 месте с 35 очками. От зоны еврокубков команда отстает на 12 пунктов.

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