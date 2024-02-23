Челси планирует избавиться от четырех игроков – руководство определило имена жертв
Челси пытается разгрузить свой состав и уже выбрал игроков, которые покинут команду.
Летом руководство лондонцев намерено усилить команду нападающим, центральным и левым защитниками. Учитывая расходы Челси в последние годы, им необходимо сначала сократить состав.
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Как сообщает The Evening Standard, "синие" рассчитывают продать Конора Галлахера, Иана Маатсена, который сейчас играет за Боруссию на правах аренды, Армандо Брою, который выступает за Фулхэм, и Трево Чалобу.
Напомним, Челси сейчас находится на 10 месте с 35 очками. От зоны еврокубков команда отстает на 12 пунктов.
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