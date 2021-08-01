Челсі та Арсенал влаштували непоганий анонс нового сезону АПЛ, який стартує за два тижні.

Товариський матч

Арсенал – Челсі – 1:2

Голи: Джака, 69 – Хаверц, 26, Абрахам, 72

"Каноніри" приймали принципового суперника на Емірейтс. Більшість гравців вже повернулися з відпусток, тому склади були максимально наближеними до бойових.

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Челсі вийшов вперед на 26-й хвилині. Арсенал надто захопився атакою і залишив супернику купу простору для разючої відповіді – Хаверц не пробачив. До перерви голів більше не було, а в другому таймі команди обмінялися двома точними ударами. Джака зрівняв рахунок, вдало замкнувши подачу з кутового. Радість підопічних Артети була недовгою, адже через 3 хвилини Бельєрін необачним пасом назад подарував гол Абрахаму – 1:2.

Навіть у товариському матчі англійські судді знайшли можливість осоромитися. Джо Віллок розкішним ударом розстріляв Кепу – м'яч від перекладини перетнув лінію воріт на добрі 20 сантиметрів. Втім, бригада Андре Маррінера без допомоги технологій не змогла розібратися в епізоді і гол не зарахувала.

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