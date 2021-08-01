Челси и Арсенал устроили неплохой анонс нового сезона АПЛ, который стартует через две недели.

Товарищеский матч

Арсенал – Челси – 1:2

Голы: Джака, 69 – Хаверц, 26, Абрахам, 72

"Канониры" принимали принципиального соперника на Эмирейтс. Большинство игроков уже вернулись из отпусков, поэтому склады были максимально приближены к боевым.

Челси отпустил чемпиона мира в очередную аренду

Челси вышел вперед на 26-й минуте. Арсенал слишком увлекся атакой и оставил сопернику кучу пространства для разительного ответа – Хаверц не простил. До перерыва голов больше не было, а во втором тайме команды обменялись двумя точными ударами. Джака сравнял счет, удачно замкнув подачу с углового. Радость подопечных Артеты была недолгой, ведь через 3 минуты Бельерин опрометчивым пасом назад подарил гол Абрахаму – 1:2.

Даже в товарищеском матче английские судьи нашли возможность опозориться. Джо Уиллок роскошным ударом расстрелял Кепу – мяч от перекладины пересек линию ворот на добрых 20 сантиметров. Впрочем, бригада Андре Марринера без помощи технологий не смогла разобраться в эпизоде ​​и гол не засчитала.

Перелітні "канарки", гніздо проблем під Лондоном і Бейсбольна ідея, час якої настав: коротко про новачків АПЛ 2021/22