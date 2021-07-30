Атакувальний півзахисник найближчий рік проведе у складі Крістал Пелас. Це вже п'яте підписання клубу після призначення Патріка Вієйра головним тренером, інформує офіційний сайт "орлів".

Вієйра офіційно очолив Крістал Пелас

Цікаво, що для 21-річного Галлахера це вже четверта оренда. Раніше він пограв за Чарльтон, Суонсі та Вест Бромвіч. У складі останніх в минулому сезоні зіграв 30 матчів в АПЛ (2 голи +2 асисти), але не вберіг для "дроздів" місце в еліті. Угода хавбека з "пенсіонерами" розрахована ще на 4 сезони.

До слова, у 2017 році Галлахер став чемпіоном світу у складі збірної Англії U-17.

Найдорожчий голкіпер в історії футболу розкрив інтимне з українським слідом: бунт проти тренера, жахи і тріумф в ЛЧ