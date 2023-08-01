Угочукву подписал с Челси семилетний контракт с возможность продления соглашения ещё на один год. Об этом информирует официальный сайт лондонского клуба. Ранее Sky Sports сообщил, что "синие" заплатили Ренну за игрока 27 млн евро.

Челси потратил 27 млн евро на игрока, который сразу же уйдёт в аренду – он "подарил" Шахтёру путёвку в 1/8 финала ЛЕ

Угочукву уже прибыл в США, где Челси проводит своё летнее турне и предсезонку. "Мы рады, что Лесли перешел в Челси. Он впечатляющий молодой игрок, который уже зарекомендовал себя в Лиге 1. У него огромный потенциал, и мы знаем, что он продолжит развиваться и совершенствоваться. Мы рады, что он присоединился к нам в США и сможет быстро интегрироваться в команду", – приводит официальный сайт Челси заявление двух спортивных директоров клуба, Лоуренса Стюарта и Пола Уинстенли.

В прошлом сезоне Угочукву сыграл за Ренн 26 матчей, в том числе против Шахтёра в Лиге Европы. Именно Чимуанья не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии против "горняков".

Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023