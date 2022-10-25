Ліга чемпіонів, 5 тур

Зальцбург – Челсі – 1:2

Голи: Адаму, 49 – Ковачіч, 23, Хаверц, 64

Севілья – Копенгаген – 3:0

Голи: Ен-Несірі, 61, Іско, 88, Монтіель, 90+2

Вилучення: Хочолава, 90+5

Челсі приїхав у гості до Зальцбурга на битву лідерів групи Е. Грем Поттер обрав дуже сміливу схему з трьома захисниками – Пулішіч і Стерлінг отримали ролі вінгбеків. Така ставка нового тренера спрацювала. Челсі чудово контролював м'яч, гарно проходив пресинг і до перерви переграв австрійців за всіма параметрами (1:6 за ударами з меж штрафного, 0:2 за явними моментами).

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Гості могли відкрити рахунок вже на перших хвилинах, але Хаверц не скористався помилкою Бернардо. Кай залишався найгострішим на полі та швидко реабілітувався. Німець поборовся в чужому штрафному, внаслідок чого м'яч відскочив до Ковачіча, а той пробив точно в "дев'ятку". Зальцбург мав пропускати більше у першому таймі, однак Кьон виграв дві складні дуелі в Обамеянга.

Зальцбург дуже потужно розпочав другий тайм і швидко забив у відповідь. Адаму завершив контрвипад, скориставшись пасом Вьобера. Челсі знову вийшов вперед – Хаверц ювелірно пробив у "дев'ятку" з лінії штрафного. Однак господарі продовжували тиснути. Окафорд, Дедіч і Шешко перевірили пильність Кепи, а після удару Павловіча м'яч вже котився в порожні ворота (врятував Сілва).

Фінальний штурм Зальцбурга не приніс результату. Австрійці сильно провели другий тайм, але поразки не уникли. Челсі набрав 10 очок, закріпився на першому місці групи та гарантував собі плей-офф. Зальцбург з 6 балами залишився другим, однак конкуренти ще не зіграли.

Севілья мусила перемагати Копенгаген, щоб зберігати шанси на вихід з групи. Андалусійці домінували, але завершували свої атаки переважно дальніми ударами. У першому таймі найкращий шанс забити мав Сусо – голкіпер прикрив ближній кут.

По перерві Севілья все ж знайшла свій гол. Тренер змінився, марудного Хулена Лопетегі замінив шалений Хорхе Сампаолі, а команда продовжує забивати з навісів. Ен-Несірі спиною підправив подачу Гомеса та вивів господарів вперед.

Копенгаген відчайдушно намагався відігратися. Гострими були аути данців. Дікс після скидки Корнеліуса пробив головою у стійку. Це вже другий каркас – на початку тайму Севілью також врятувала стійка після удару Клема.

Наприкінці зустрічі Севілья оформила розгром. Спершу Іско шикарно підкрутив у дальній кут, а потім Монтіель зіграв на добиванні після сейву Грабари. Севілья набрала 5 очок і залишилася в боротьбі. У Дортмунда на 2 бали більше та матч в запасі. Копенгаген прощається з Лігою чемпіонів.

Завершився матч вилученням Хочолави, який грубо заїхав шипами в Іско.