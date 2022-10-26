Челси на своем сайте сообщил, что Лоуренс Стюарт стал новым техническим директором клуба. Он присоединится к лондонцам после того, как завершит свои обязательства перед Монако.

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До работы во французском клубе он являлся глобальным руководителем скаутинга в клубах, принадлежащих группе Ред Булл.

В Монако Стюарт также работает в мультиклубной структуре. Так, бельгийский Серкль Брюгге также принадлежит владельцу Монако Дмитрию Рыболовлеву, и игроки команды часто переходят из одного клуба в другой.

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