Челси официально назначил нового технического директора – шаг для смены клубной структуры
Лоуренс Стюарт получил должность в лондонском клубе.
Челси на своем сайте сообщил, что Лоуренс Стюарт стал новым техническим директором клуба. Он присоединится к лондонцам после того, как завершит свои обязательства перед Монако.
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До работы во французском клубе он являлся глобальным руководителем скаутинга в клубах, принадлежащих группе Ред Булл.
В Монако Стюарт также работает в мультиклубной структуре. Так, бельгийский Серкль Брюгге также принадлежит владельцу Монако Дмитрию Рыболовлеву, и игроки команды часто переходят из одного клуба в другой.
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