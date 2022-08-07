Про дуже ймовірний відхід іспанця розповів Томас Тухель після перемоги над Евертоном у стартовому турі АПЛ. Алонсо на цей матч не потрапив навіть у заявку.

Барселона почала активні переговори щодо трансферу Бернарду – Манчестер Сіті виставив цінник, який не лякає каталонців

"Маркос сам попросив не використовувати його в цьому матчі. Він хоче піти з Челсі. Клуб прийняв його позицію. Відповідно, не було ніякого змісту в його виході на поле", – цитує Томаса Тухеля Marca.

Нещодавно Челсі придбав на позицію лівого захисника Марка Кукурелью. Також у розпорядженні Тухеля є Бен Чілвел, тому лондонський клуб вже підготувався до відходу 31-річного іспанця, який захищає кольори Челсі з 2016-го. Основним претендентом на нього є Барселона.

У поточне трансферне вікно Барса вже неодноразово підкладала свиню Челсі. Каталонці переманили Рафінью і Кунде, яких хотів і лондонський клуб, а також підписав захисника Андреаса Крістенсена, який прийшов безкоштовно саме з Челсі.

Челсі втримав мінімальну перемогу над Евертоном – Миколенко врятував від гола, міг забити й асистувати