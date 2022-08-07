"Він сам попросив не використовувати його": Тухель підтвердив неминучий відхід зірки Челсі – Барселона потирає руки
Лівий оборонець Маркос Алонсо покине Челсі після шести років виступів на Стемфорд Брідж.
Про дуже ймовірний відхід іспанця розповів Томас Тухель після перемоги над Евертоном у стартовому турі АПЛ. Алонсо на цей матч не потрапив навіть у заявку.
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"Маркос сам попросив не використовувати його в цьому матчі. Він хоче піти з Челсі. Клуб прийняв його позицію. Відповідно, не було ніякого змісту в його виході на поле", – цитує Томаса Тухеля Marca.
Нещодавно Челсі придбав на позицію лівого захисника Марка Кукурелью. Також у розпорядженні Тухеля є Бен Чілвел, тому лондонський клуб вже підготувався до відходу 31-річного іспанця, який захищає кольори Челсі з 2016-го. Основним претендентом на нього є Барселона.
У поточне трансферне вікно Барса вже неодноразово підкладала свиню Челсі. Каталонці переманили Рафінью і Кунде, яких хотів і лондонський клуб, а також підписав захисника Андреаса Крістенсена, який прийшов безкоштовно саме з Челсі.
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