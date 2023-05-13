Михайло Мудрик втратив місце в основі. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Ноттінгем Форест на "Футбол 24", стартує о 17:00. У першому колі лондонці втратили перемогу на виїзді (1:1), а ось до того вдома в різних турнірах 6 разів поспіль перемагали "ліс" із загальним рахунком 16:1. Якщо команда Лемпарда гарантувала собі збереження прописки в АПЛ, то "спритні дерева" ведуть запеклу боротьбу з Евертоном, Лестером і Лідсом, де вижити може лише хтось один. Де дивитись Челсі – Ноттінгем Форест: онлайн? Гру транслює Setanta Sports виключно на своїй платформі.

Лемпард придумав план і оцінив Мудрика – українця порівняли із суперзіркою АПЛ, що чекає Михайла з новим тренером