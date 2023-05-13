Михаил Мудрик потерял место в основе. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Ноттингем Форест на "Футбол 24", стартует в 17:00. В первом круге лондонцы упустили победу на выезде (1:1), а вот до того дома в разных турнирах 6 раз подряд побеждали "лес" с общим счетом 16:1. Если команда Лэмпарда гарантировала себе сохранение прописки в АПЛ, то "ловкие деревья" ведут ожесточенную борьбу с Эвертоном, Лестером и Лидсом, где выжить может лишь кто-то один. Где смотреть Челси – Ноттингем Форест: онлайн? Игру транслирует Setanta Sports исключительно на своей платформе.

Лэмпард придумал план и оценил Мудрика – украинца сравнили с суперзвездой АПЛ, что ждет Михаила с новым тренером