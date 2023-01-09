Грем Поттер зберігає підтримку ради директорів Челсі, попри поразку від Манчестер Сіті у Кубку Англії з рахунком 0:4.

Грем Поттер опинився під тиском після серії із шести поразок у дев'яти іграх у всіх турнірах. Під час останнього матчу з Манчестер Сіті у Кубку Англії фанати команди скандували прізвище попереднього тренера команди Томаса Тухеля та попереднього власника клубу Романа Абрамовича.

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Однак керівництво Челсі не має наміру звільняти Поттера, попри невдоволення вболівальників. Як інформує ВВС, фахівець має повну підтримку нового американського керівництва клубу.

Вважається, що Поттер не може дати стабільних результатів через велику кількість травмованих гравців. Тодд Бьолі не має наміру звільняти тренерів за перших проблем, як це робив Абрамович.

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