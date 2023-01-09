"Ми справді грали дуже добре з першої хвилини і до кінця. Ми провели справді напружену гру зі справді дуже хорошою командою. Ми раді вийти до наступного раунду турніру.

Манчестер Сіті – Челсі – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Я сказав би власнику Челсі Тодду Бьолі, з ким мені було б дуже приємно зустрітися, що Поттеру потрібен час. Просто дайте йому час. Усім менеджерам потрібен час, і це нормально.

Я досягнув результатів у Барселоні у першому сезоні, але я мав Ліонеля Мессі, тому одного сезону було достатньо. Грати з Ман Сіті на тому рівні, на якому ми перебуваємо у Кубку ліги чи Кубку Англії, непросто. Ні для Грема, ні для Челсі, ні для будь-якої іншої команди", – цитує Гвардіолу Evening Standard.

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До слова, Челсі та Манчестер Сіті зіграли два матчі за чотири дні. У обох випадках переможцями були підопічні Пепа Гвардіоли. В рамках АПЛ "містяни" здобули мінімальну перемогу, а в Кубку Англії забили Челсі чотири "сухих" м'ячі.