toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ТРАНСФЕРИ

Челсі може призначити Грасію замість Саррі

16:46 356 Читать на русском
Челсі може призначити Грасію замість Саррі
Хаві Грасія / ФК Уотфорд

Головний тренер Уотфорда Хаві Грасія влітку може очолити Челсі.

Челсі знайшов кандидата на заміну Маурісіо Саррі, який є близьким до призначення на посаду головного тренера туринського Ювентуса. За інформацією ESPN, лондонці можуть запросити наставника Уотфорда Хаві Грасію.

Саррі визначився з першим трансфером в Ювентусі

У сезоні 2018/19 Уотфорд дістався фіналу Кубка Англії, де з непристойним рахунком 0:5 поступився Манчестер Сіті.

Мауріціо Саррі разом з Челсі посів 3 сходинку в турнірній таблиці АПЛ та став переможцем Ліги Європи, обігравши у фіналі лондонський Арсенал (4:1).

Раніше повідомлялось, що на Стемфорд Брідж вже у статусі головного тренера може повернутись Френк Лемпард, який не зміг вийти в АПЛ з Дербі Каунті.

blog_ava
Ібрагімовіч забив неймовірний гол бісіклетою у матчі МЛС – 11-й гол шведа за 12 поєдинків
09:26
4744
Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Хав'єр Грасія Хав'єр Грасія Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Уотфорд Уотфорд Трансфери Челсі Челсі Челсі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
4
хв
Україна U-20
18:30
Панама U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук