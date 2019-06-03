Челсі може призначити Грасію замість Саррі

Збірна України — 15:55 4260
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Україна U-20 на порозі історичного досягнення на ЧС-2019 – Лунін і 2 партнери вражають ЗМІ, "українець тисне на Реал"
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Циганков, Мораєс, Вільх'ямссон і ще 5 виконавців претендують на звання найкращого гравця місяця в УПЛУкраїна — 14:02 583
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Вацко: Не лише Олімпік не отримав атестат на участь в наступному сезоні УПЛУкраїна — 13:23 2044
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Фонсека – про можливість очолити Динамо: Я ніколи не кажу "ніколи"Україна — 10:31 4484
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Динамо та інші українські і закордонні клуби націлились на Вільх'яльмссона, – агентУкраїна — 2 черв 5708