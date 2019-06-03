Челсі може призначити Грасію замість Саррі

Головний тренер Уотфорда Хаві Грасія влітку може очолити Челсі.

Челсі знайшов кандидата на заміну Маурісіо Саррі, який є близьким до призначення на посаду головного тренера туринського Ювентуса. За інформацією ESPN, лондонці можуть запросити наставника Уотфорда Хаві Грасію.

Саррі визначився з першим трансфером в Ювентусі

У сезоні 2018/19 Уотфорд дістався фіналу Кубка Англії, де з непристойним рахунком 0:5 поступився Манчестер Сіті.

Мауріціо Саррі разом з Челсі посів 3 сходинку в турнірній таблиці АПЛ та став переможцем Ліги Європи, обігравши у фіналі лондонський Арсенал (4:1).

Раніше повідомлялось, що на Стемфорд Брідж вже у статусі головного тренера може повернутись Френк Лемпард, який не зміг вийти в АПЛ з Дербі Каунті.