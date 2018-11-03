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Челси постарается удержать Азара в клубе капитанской повязкой

15:34 25 Читати українською
Челси постарается удержать Азара в клубе капитанской повязкой
Эден Азар / Соцсети

Челси вскоре начнет переговоры с Эденом Азаром о продлении контракта.

Челси хочет воспользоваться неопределенностью, царящей в мадридском Реале, чтобы продлить контракт со своим лидером Эденом Азаром. В случае подписания нового контракта, бельгиец получит капитанскую повязку "аристократов", сообщает The Telegraph.

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Также источник отмечает, что Азар планирует сначала узнать, будет ли пытаться Реал приобрести его летом, прежде чем подпишет новый контракт с Челси.

Ранее вингер открыто заявлял о мечте выступать за мадридский Реал, но при этом отметил, что не будет настаивать на трансфере. Контракт бельгийца с Челси действует до 2020 года.

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Англия Эден Азар Эден Азар Челси Челси Реал Мадрид Реал Мадрид
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