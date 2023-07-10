Івуарійський форвард Давід Датро Фофана має шанс зіграти в Лізі чемпіонів на відміну від Мудрика.

Уніон працює над трансфером Давіда Фофана. Берлінський клуб хоче орендувати форварда на сезон і не розраховує на право викупу, повідомляє Sky Germany.

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Челсі купив Фофана взимку, однак 20-річний нападник отримав дуже мало ігрового часу. У Німеччині він матиме значно більше шансів себе показати.

Уніон вперше в історії вийшов у Лігу чемпіонів, посівши 4 місце в Бундеслізі. А от Челсі після провального сезону залишився без єврокубків.