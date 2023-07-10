Челси может отдать форварда дебютанту Лиги чемпионов
10 июля 14:45 - Читати українською
Ивуарийский форвард Давид Датро Фофана имеет шанс сыграть в Лиге чемпионов в отличие от Мудрика.
Унион работает над трансфером Давида Фофана. Берлинский клуб хочет арендовать форварда на сезон и не рассчитывает на право выкупа, сообщает Sky Germany.
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Челси купил Фофана зимой, однако 20-летний нападающий получил очень мало игрового времени. В Германии у него будет гораздо больше шансов себя показать.
Унион впервые в истории вышел в Лигу чемпионов, заняв 4 место в Бундеслиге. А вот Челси после провального сезона остался без еврокубков.
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