Ивуарийский форвард Давид Датро Фофана имеет шанс сыграть в Лиге чемпионов в отличие от Мудрика.

Унион работает над трансфером Давида Фофана. Берлинский клуб хочет арендовать форварда на сезон и не рассчитывает на право выкупа, сообщает Sky Germany.

Сенсационный участник ЛЧ одолжил 30-миллионного хавбека, который должен был упасть в Чемпионшип

Челси купил Фофана зимой, однако 20-летний нападающий получил очень мало игрового времени. В Германии у него будет гораздо больше шансов себя показать.

Унион впервые в истории вышел в Лигу чемпионов, заняв 4 место в Бундеслиге. А вот Челси после провального сезона остался без еврокубков.