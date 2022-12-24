Челсі не збирається церемонитися навіть з багаторічними лідерами команди.

Лондонці влітку 2023-го готові безкоштовно відпустити півзахисника Жоржінью, інформує The Athletic.

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Контракт чемпіона Європи завершується, а переговори про продовження навіть не ведуться. Челсі твердо налаштований освіжити лінію півзахисту під час літнього вікна. Головні цілі "синіх" – Джуд Беллінгем (Борусія Д) і Деклан Райс (Вест Хем).

Покинути Стемфорд Брідж вільним агентом може не лише Жоржінью, а й Н'Голо Канте. Угода чемпіона світу 2018 року також добігає кінця влітку. Обоє мають доволі високу цінність за Transfermarkt – Жоржінью оцінюють у 35 млн євро, а Канте у 30 млн.

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