Лондонцы летом 2023 готовы бесплатно отпустить полузащитника Жоржиньо, информирует The Athletic.

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Контракт чемпиона Европы завершается, а переговоры о продлении даже не ведутся. Челси твердо настроен освежить линию полузащиты во время летнего окна. Главные цели "синих" – Джуд Беллингем (Боруссия Д) и Деклан Райс (Вест Хэм).

Покинуть Стэмфорд Бридж свободным агентом может не только Жоржинью, но и Н'Голо Канте. Соглашение чемпиона мира 2018 года также подходит к концу летом. Оба имеют высокую ценность по Transfermarkt – Жоржиньо оценивают в 35 млн евро, а Канте в 30 млн.

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