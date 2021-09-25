Чинні чемпіони вже традиційно для себе дещо відстають на старті сезону. А ось тріумфатори Ліги чемпіонів ділять лідерство АПЛ з Ліверпулем. Де дивитися матч Челсі – Манчестер Сіті онлайн? Гру в Україні показує Setanta Sports. Томас Тухель став украй незручним суперником для Пепа Гвардіоли. Лондонці виграли 3 особисті поєдинки в усіх турнірах минулого сезону. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Ман Сіті, стартує о 14:30. Для гостей це шанс зрівнятися за очками в разі перемоги. Господарі ж могли б відірватися на 6 пунктів. Відзначимо, що Олександр Зінченко не потрапив навіть у запас, позаяк продовжує заліковувати травму.

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Тухель наситив середину поля, випустивши відразу 3 центральних хавбеків, здатних дуже добре оборонятися. Хоча той же Ковачіч уже не раз показав, що може зіграти роль Гюндогана з минулого сезону, гостро вриваючись у штрафний суперника. Хаверц відчував невеликі проблеми, відтак сьогодні Челсі, схоже, гратиме у 2 форварди. Водночас Вернер цілком може зміщуватися на фланг, як його земляк. Відновився від травми основний голкіпер Едуар Менді. Ріс Джеймс повертається в основу, потісняючи Тьягу Сілву, який забив Тоттенхему в попередньому турі.

Головний позитив для Гвардіоли – камбек іспанців Ляпорта та Родрі, які повернулися до тренувань в останній момент за кілька днів до матчу. Той же Аке проти Лукаку віщував великі проблеми в центрі захисту. Варта уваги і поява Де Брюйне та Фодена, які серед тижня грали в Кубку ліги, а перед тим довго не виходили на поле. Бельгієць та англієць розривали Челсі у попередній виїзній дуелі в рамках АПЛ, обидва оформили гол плюс пас. Утім, було це ще за часів Лемпарда. Гвардіола налаштований або передомінувати опонента атакою, або підловити на контратаках в обережнішому стилі.

Ман Сіті: Едерсон – Вокер, Діас (к), Ляпорт, Канселу – Родрі, Де Брюйне, Бернарду – Фоден, Жезуш, Гріліш

Запасні: Стеффен, Стоунз, Аке, Стерлінг, Торрес, Фернандінью, Марез, Палмер, Лавія

Челсі: Менді – Аспілікуета, Крістенсен, Рюдігер – Джеймс, Канте, Жоржінью, Ковачіч, Алонсо – Лукаку, Вернер

Запасні: Кепа, Тьягу Сілва, Лофтус-Чік, Чалоба, Сауль, Хадсон-Одой, Чілвелл, Зієш, Хаверц