Англія, Кубок ліги, 1/16 фіналу

Брайтон – Суонсі – 2:0

Голи: Конноллі, 33, 38

Арсенал – Вімблдон – 3:0

Голи: Ляказетт, 11 (пенальті), Сміт-Роу, 77, Нкетія, 80

Манчестер Юнайтед – Вест Хем – 0:1

Гол: Лансіні, 9

Міллуолл – Лестер – 0:2

Голи: Лукман, 50, Іхеаначо, 88

Челсі – Астон Вілла – 1:1 (пенальті – 4:3)

Голи: Вернер, 54 – Арчер, 64

Вулверхемптон – Тоттенхем – 2:2 (пенальті – 2:3)

Голи: Дендонкер, 38, Поденсе, 58 – Ндомбеле, 14, Кейн, 23

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Брайтон оформив перемогу над Суонсі ще в першому таймі. Двічі спрацювала зв'язка Мак Аллістер-Конноллі. Аргентинець із ірландським корінням двічі асистував партнеру з історичної батьківщини, а молодий форвард оформив перші голи в сезоні 2021/22.

"Каноніри" вдома розгромили Вімблдон. Допоміг команді Артети швидкий м'яч – на 11-й хвилині Александр Ляказетт реалізував одинадцятиметровий. Ще двічі лондонці забили під завісу поєдинку. Спершу зіграв джокер команди – Емілю Сміту-Роу вистачило 17 хвилин на полі, щоб відзначитися. Добив Донс Едвард Нкетія, оформивши гол на 80-й.

А ось долю поєдинку на Олд Траффорд вирішив один м'яч. Фредерікс поліз на трьох суперників на правому фланзі атаки й класно відпасував у центр штрафного майданчика, а там Мануель Лансіні майстерно розібрався у ситуації і пробив Хендерсона. Манкуніанці створили чимало нагод, аби зрівняти рахунок. Мата влучив у поперечину, а Лінгард не зміг переграти Ареоля з середньої дистанції у першому таймі. У другому ж французький кіпер впорався з пострілами Санчо та того ж Лінгарда. На 87-й хвилині остаточно зняти всі запитання щодо переможця дуелі міг Ярмоленко, але його удар із меж карної зони влучив у стійку! Зрештою, "молотки" втримали мінімальну перемогу.

Челсі в напіврезервному складі обмінявся голами з Астон Віллою після перерви. "Сині" повели першими, коли Тімо Вернер головою замкнув фланговий навіс Джеймса. Бірмінгемці на очах принца Вільяма, однак, зуміли відігратися. Це Кеш класно подав, а Кемерон Арчер переграв Кепу з району 11-метрової позначки. Та в серії пенальті влучнішими виявилися лондонці – один промах проти двох у "вілланів".

Справжній трилер розгорнувся у Вулверхемптоні. Місцеві "вовки" горіли Тоттенхему 0:2 вже в середині першого тайму після голів Тангі Ндомбеле та Харрі Кейна. Та спочатку Леандер Дендонкер головою після кутового, а згодом Даніель Поденсе класним низовим ударом перевали гру в післяматчеву лотерею. Однак, подвиг Вулвз виявився марним – "шпори" були точнішими й ідуть далі.

Нарешті Лестер зумів дотиснути Міллуолл лише після перерви. "Лисиці" забили двічі. Зокрема, прем'єрним голом у команді Роджерса відзначився Адемола Лукман. Черговий гол оформив і Келечі Іхеаначо, який провів увесь поєдинок на позиції центрфорварда.

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