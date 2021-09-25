Действующие чемпионы уже традиционно для себя несколько отстают на старте сезона. А вот триумфаторы Лиги чемпионов делят лидерство АПЛ с Ливерпулем. Где смотреть матч Челси – Манчестер Сити онлайн? Игру в Украине показывает Setanta Sports. Тухель стал крайне неудобным соперником для Пепа Гвардиолы. Лондонцы выиграли 3 личных поединка во всех турнирах прошлого сезона. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Манчестер Сити, стартует в 14:30. Для гостей это шанс сравняться по очкам в случае победы. Хозяева же могли бы оторваться на 6 баллов. Отметим, что Александр Зинченко не попал даже в запас, поскольку продолжает залечивать травму.

Кубок лиги: Вест Хэм с Ярмоленко выбил МЮ, Арсенал разгромил Уимблдон, Челси одолел Астон Виллу в серии пенальти

Тухель насытил середину поля, выпустив сразу 3 центральных хавбеков, способных очень хорошо обороняться. Хотя тот же Ковачич уже не раз показал, что может сыграть роль Гюндогана из прошлого сезона, остро врываясь в штрафную соперника. Хаверц ощущал небольшие проблемы, поэтому сегодня Челси, похоже, будет играть в 2 форварда, в то же время Вернер вполне может смещаться во фланг так же, как его земляк. Восстановился от травмы основной голкипер Эдуар Мэнди. Рис Джеймс возвращается в основу, потеснив Тьягу Силву, забившего Тоттенхэму в предыдущем туре.

Главный позитив для Гвардиолы – возвращение испанцев Ляпорта и Родри, которые вернулись к тренировкам в последний момент за несколько дней до матча. Тот же Аке против Лукаку предвещал большие проблемы в центре защиты. Заслуживает внимания и появление Де Брюйне и Фодена, которые среди недели играли в Кубке Лиги. Бельгиец и британец разрывали Челси в предыдущей выездной дуэли в рамках АПЛ, оба оформили гол плюс пас. Впрочем, было это еще во времена Лэмпарда. Гвардиола настроен либо передоминировать оппонента атакой, либо подловить на контратаках в более осторожном стиле.

Ман Сити: Эдерсон – Уокер, Диас (к), Ляпорт, Канселу – Родри, Де Брюйне, Бернарду – Фоден, Жезуш, Грилиш

Запасные: Стеффен, Стоунз, Аке, Стерлинг, Торрес, Фернандиньо, Марез, Палмер, Лавия

Челси: Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо – Лукаку, Вернер

Запасные: Кепа, Тьягу Силва, Лофтус-Чик, Чалоба, Сауль, Хадсон-Одой, Чилвелл, Зиеш, Хаверц