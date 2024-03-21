Прогрес 19-річного португальця "орлів" не залишися непоміченим серед топ-клубів. На Жоау Невеше вже є попит і Бенфіці буде важко втримати свою зірочку.

Український голкіпер Бенфіки зізнався, чи готовий виступати за збірну Португалії

За інформацією O Jogo, у підписанні гравця зацікавлені Челсі, ПСЖ, Ліверпуль і Баварія. Зазначається, що португалець Луїш Кампуш, спортивний директор парижан, збирав інформацію про хавбека і склав позитивну думку. Жоден із цих клубів ще не робив конкретних кроків для підписання Невеша.

У контракті футболіста вказана сума відступних – 120 мільйонів євро. Бенфіка хоче продовжити угоду і підвищити відступні до 150 мільйонів євро.

Раніше інтерес до португальця проявляв Манчестер Юнайтед.

Жоау Невеш – вихованець Бенфіки. Загалом він зіграв за "орлят" у 65 матчах у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав три асисти.

Нагадаємо, що Невеш є одноклубником українського голкіпера Анатолія Трубіна.

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