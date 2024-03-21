Прогресс 19-летнего португальца “орлов” не остался незамеченным среди топ-клубов. На Жоау Невеше уже есть спрос и Бенфике будет трудно удержать свою звездочку.

Украинский голкипер Бенфики признался, готов ли выступать за сборную Португалии

По информации O Jogo, в подписании игрока заинтересованы Челси, ПСЖ, Ливерпуль и Бавария. Отмечается, что португалец Луиш Кампуш, спортивный директор парижан, собирал информацию о хавбеке и составил положительное мнение. Ни один из этих клубов еще не предпринимал конкретных шагов для подписания Невеша.

В контракте футболиста указана сумма отступных – 120 миллионов евро. Бенфика хочет продлить соглашение и повысить отступные до 150 миллионов евро.

Ранее интерес к португальцу проявлял Манчестер Юнайтед.

Жоау Невеш – воспитанник Бенфики. Всего он сыграл за "орлят" в 65 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три ассиста.

Напомним, что Невеш является одноклубником украинского голкипера Анатолия Трубина.

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