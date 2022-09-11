Челсі не проти підсилитися коштом прямого конкурента.

Лондонці задивляються на форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, інформує Calciomercato.

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Контракт 24-річного гравця завершується влітку, але "дияволи" мають пункт продовження ще на один сезон. Якщо між сторонами виникнуть якісь непорозуміння, то Челсі охоче скористається ситуацією і зробить пропозицію нападнику. Рашфордом також цікавиться мадридський Атлетіко.

Додамо, що зірка МЮ сильно розпочав нову кампанію – 3 голи та 2 асисти у 6 матчах.

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