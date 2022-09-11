Челси не прочь заплатить за счет прямого конкурента.

Лондонцы засматриваются на форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда, сообщает Calciomercato.

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Контракт 24-летнего игрока завершается летом, но "дьяволы" имеют пункт продления еще на один сезон. Если между сторонами возникнут какие-то недоразумения, то Челси охотно воспользуется ситуацией и сделает предложение нападающему. Рашфордом также интересуется мадридский Атлетико.

Добавим, что звезда МЮ сильно начал новую кампанию – 3 гола и 2 ассиста в 6 матчах.

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