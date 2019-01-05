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Челсі хоче придбати Бареллу – він коштує 50 мільйонів

14:38 84 Читать на русском
Челсі хоче придбати Бареллу – він коштує 50 мільйонів
Ніколо Барелла / Соцмережі

Челсі націлився на гравця Кальярі Ніколо Бареллу.

Барелла став однією з головних трансферних цілей "синіх" на цю зиму. Хавбек має замінити Сеска Фабрегаса, який невдовзі має перейти у Монако, повідомляє The Telegraph.

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Зауважимо, що Кальярі хоче за Бареллу 50 мільйонів євро. Також на 21-річного хавбека збірної Італії претендують Наполі та Інтер.

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Барелла провів за Кальярі у цьому сезоні 20 матчів в усіх турнірах, де відзначився двома забитими голами.

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