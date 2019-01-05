Мората погодився на перехід у Севілью

Нападник Челсі Альваро Мората хоче повернутись у чемпіонат Іспанії.

Раніше вже повідомлялось, що до колишнього форварда Реала проявляє інтерес іспанська Севілья.

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Тепер стало відомо, що сам нападник дав зелене світло своєму агенту у переговорах з андалузійським клубом, повідомляє Mundo Deportivo. Зазначається, що зустріч між агентом іспанця та представниками клубів відбудеться на цьому тижні.

У цьому сезоні Мората зіграв за Челсі 23 матчі та забив 7 голів. Контракт гравця з лондонським клубом діє до 2022 року.

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