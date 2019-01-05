Мората погодився на перехід у Севілью

Світ — 14:00 916
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6 переможців Ліги чемпіонів та 3 чемпіони світу – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2018 році
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Кравець подешевшав на 1 млн євро, Кучер – на 100 тисяч – як змінились ціни українських футболістів у ТуреччиніТуреччина — 13:50 173
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Баварія погодилась заплатити 35 мільйонів євро за Павара, трансфер може відбутись у найближчі дніНімеччина — 13:11 331
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Перес розкритикував Реал після невдачі з Вільяреалом – бос мадридців назвав винних та побоюється втрати шансів на титулІспанія — 10:40 2232
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Зінченко чекає шансу від Гвардіоли в Кубку Англії, супердуель переслідувачів Барселони: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 08:00 1789
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