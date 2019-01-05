Матч Челсі – Ноттінгем Форест стане останнім для Фабрегаса у футболці "аристократів"

Сеск Фабрегас збирається провести останній матч у футболці Челсі проти Ноттінгем Форрест.

Хавбек Челсі Сеск Фабрегас близький до переходу у Монако в січні поточного року, тому матч у Кубку Англії проти Ноттінгем Форрест, ймовірно, стане останнім для іспанця у складі "синіх", повідомляє Sky Sports.

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Матч кубка Англії між Челсі та Ноттінгем Форрест відбудеться сьогодні, 5 січня, початок зустрічі заплановано на 17:00.

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Нагадаємо, Фабрегас виступає у Челсі з 2014 року, куди прийшов з Барселони. У поточному сезоні на рахунку іспанця всього 15 матчів в усіх турнірах, де він забив 1 гол та віддав 2 асисти.