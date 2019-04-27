Челсі готовий запропонувати Чеху посаду в клубі

Голкіпер Арсенала Петр Чех може повернутись у Челсі в новому амплуа.

Петр Чех, який завершує кар'єру після цього сезону, може отримати посаду в Челсі, кольори якого він захищав в період з 2004-го по 2015 рік, стверджує The Telegraph.

Арсенал запропонував Чеху посаду тренера голкіперів

За даними джерела, воротар може зайняти пост технічного директора "синіх", який звільнився після відходу Майкла Емелано в 2017 році.

До слова, повідомляється, що подібне призначення вітає спільнота вболівальників Челсі, які вважають, що гравець зможе підвищити конкурентоспроможність клубу в АПЛ. Раніше ЗМІ стверджували, що Чех може повернутися в стан лондонців в якості тренера або посла.

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