toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІВЕРПУЛЬ - ХАДДЕРСФІЛД БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ

Челсі готовий запропонувати Чеху посаду в клубі

08:24 138 Читать на русском
Челсі готовий запропонувати Чеху посаду в клубі
Петр Чех / FOX Sports Asia

Голкіпер Арсенала Петр Чех може повернутись у Челсі в новому амплуа.

Петр Чех, який завершує кар'єру після цього сезону, може отримати посаду в Челсі, кольори якого він захищав в період з 2004-го по 2015 рік, стверджує The Telegraph.

Арсенал запропонував Чеху посаду тренера голкіперів

За даними джерела, воротар може зайняти пост технічного директора "синіх", який звільнився після відходу Майкла Емелано в 2017 році.

До слова, повідомляється, що подібне призначення вітає спільнота вболівальників Челсі, які вважають, що гравець зможе підвищити конкурентоспроможність клубу в АПЛ. Раніше ЗМІ стверджували, що Чех може повернутися в стан лондонців в якості тренера або посла.

Шолом, рекорд АПЛ за "сухими" матчами та уникання лави запасних. Культовий Петр Чех прощається з футболом

Теги
Челсі Челсі Англія Петр Чех Петр Чех Арсенал Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
57
хв
Чорноморець
14:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук