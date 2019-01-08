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Челсі готовий відпустити Морату, але хоче підписати Бензема

12:11 459 Читать на русском
Челсі готовий відпустити Морату, але хоче підписати Бензема
Карім Бензема / фото із соцмереж

Нападник Реала Карім Бензема може перебратися в чемпіонат Англії.

Лондонський Челсі продовжує пошуки нового нападника. Лондонці оцінюють можливість підписання форварда Реала Каріма Бензема, повідомляє Mirror.

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За інформацією видання, француз може замінити на Стемфорд Брідж Альваро Морату, який не користується довірою наставника "синіх" Мауріціо Саррі.

Бензема виступає за Реал з 2009 року і за цей час завоював з клубом 17 трофеїв. У нинішньому сезоні 31-річний нападник взяв участь в 18 матчах іспанської Прімери, в яких записав на свій рахунок 7 голів і 2 результативні передачі.

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