"Я думаю, що перший крок зроблено. Неправильний крок, але він зроблений. Ми не можемо звинувачувати менеджерів, якщо ми не беремо на себе відповідальність. Це важкий період для Челсі, з великою кількістю нерішучості. Зміна власника, прихід нових гравців – нам довелося збільшити розмір роздягальні, тому що це не відповідало розміру загону.

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Позитивним моментом є те, що в команді є чудові гравці, але, з іншого боку, завжди є гравці, які будуть незадоволені. Завжди знайдеться хтось засмучений, тому що не кожен може грати. Менеджер може вибрати лише 11 гравців у стартовий склад з 30-ти з чимось – це важко. Деякі не можуть потрапити в команду, ми підписали вісім гравців у січні, нам потрібно зупинитися і розробити стратегію, інакше в наступному сезоні ми можемо зробити ті самі помилки

Можливо, це був мій останній матч у Лізі чемпіонів. У мене залишився лише рік до кінця мого контракту, і моя кар’єра підходить до кінця. Це дуже сумний день. Але я думаю, що ми повинні продовжувати працюю над тим, щоб виграти якомога більше матчів до кінця сезону", – наводить слова Тьягу Сілви Goal.

Зауважимо, що Челсі двічі програв Реалу з рахунком 2:0 та вилетів з Ліги чемпіонів. Ситуація в АПЛ печальна – 11 місце та 39 пунктів, тож в наступному сезоні лондонці не вийдуть в ЛЧ.

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