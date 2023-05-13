Опытный бразилец уже намекнул, что не будет больше искать вариантов остаться в Европе. После вылета Челси из Лиги чемпионов Силва сказал, что, возможно, это был его последний матч в этом турнире.

Партнер Мудрика опасается, что поражение от Реала могло стать его последним матчем в Лиге чемпионов

Действующий контракт Тиагу с лондонцами рассчитан до лета 2024 года, но он может даже не отработать его. Челси готов пойти навстречу 38-летнему ветерану и аннулировать соглашение. Однако последнее слово будет за новым главным тренером, сообщает Globo со ссылкой на британские СМИ.

К слову, Тиагу Силва радостно пошел бы на такой шаг, поскольку хотел бы вернуться в Бразилию. Там центрбека ждет Флуминенсе. Недавно к этому клубу присоединился Марсело. Именно легенда Реала стал главным переговорщиком с пока еще игроком Челси.