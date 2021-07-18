Руководство Челси попытается побороться за нападающего Баварии Кингсли Комана, сообщает L'Equipe.

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Лондонцы готовы предложить чемпиону Германии взамен своего форварда Каллума Хадсон-Одойя с весомой доплатой. 20-летний англичанин не входит в планы Томаса Тухеля на следующий сезон.

Трансферу могут помочь трудности в переговорах Баварии и Комана о продлении контракта, который заканчивается летом 2023-го. В прошлом сезоне Бундеслиги Кингсли провел 29 матчей, в которых отметился 5-ю голами и 10-ю ассистами. Каллум в АПЛ сыграл 23 поединка (2 гола и 3 ассиста).

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