Челси готов к звездному обмену форвардами с Баварией
Нападающий мюнхенцев Кингсли Коман стал трансферной целью Челси.
Руководство Челси попытается побороться за нападающего Баварии Кингсли Комана, сообщает L'Equipe.
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Лондонцы готовы предложить чемпиону Германии взамен своего форварда Каллума Хадсон-Одойя с весомой доплатой. 20-летний англичанин не входит в планы Томаса Тухеля на следующий сезон.
Трансферу могут помочь трудности в переговорах Баварии и Комана о продлении контракта, который заканчивается летом 2023-го. В прошлом сезоне Бундеслиги Кингсли провел 29 матчей, в которых отметился 5-ю голами и 10-ю ассистами. Каллум в АПЛ сыграл 23 поединка (2 гола и 3 ассиста).
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