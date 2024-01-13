Челсі та Фулхем грають 13 січня в 21-му турі АПЛ 2023/24. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Челсі – Фулхем стартує о 14:30 за київським часом. На момент початку гри команда Маурісіо Почеттіно посідає 10 місце турнірної таблиці, набравши 28 очок. "Сині" виграли два останні матчі чемпіонату, але на тижні програли Мідлсбро в першому півфіналі Кубка ліги.

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Фулхем має 24 бали і розмітився на 13-й позиції Прем'єр-ліги. "Котеджери" теж зазнали невдачі у Кубку ліги, програвши перший півфінал Ліверпулю.

У стартовому складі Фулхема опинився бразилець Вілліан – колишній гравець Челсі та Шахтаря. Михайло Мудрик опинився в запасі Челсі. У сезоні 2023/24 вінгер збірної України зіграв за лондонську команду 21 матч, забив 4 голи і віддав 2 асисти.

Де дивитися матч Челсі – Фулхем? Онлайн-трансляція гри доступна на Setanta Sports. Стежити за основними подіями поєдинку 21-го туру АПЛ можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Челсі:

Фулхем: